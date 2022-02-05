Аналитики прогнозируют Москве снижение цен на жилье

Московский рынок жилья ожидает коррекция выше 10%. Этому могут поспособствовать санкции со стороны стран Запада. Прогноз аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) приводит «Лента.ру».

Фото: МТРК «МИР» / Алексей Верпека МТРК «МИР» / Алексей Верпека

При экономическом давлении со стороны ЕС и США Центробанк РФ будет вынужден для защиты рубля поднять ключевую ставку. Это приведет к росту процентов по ипотечным займам и, соответственно, снижению спроса.

«Глубокая просадка спроса вынудит девелоперов и продавцов на «вторичке» снизить цены, причем коррекция в таких условиях может превысить 10 процентов», – отмечается в прогнозе.

При этом в январе 2022 года стоимость готовых квартир в Москве и области продолжила расти, хотя и более медленными темпами, чем в конце 2021-го. Так, за месяц средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке столицы увеличилась на 1,4%, до 249,15 тысячи рублей.

По данным риелторов, в настоящее время спрос на вторичку в Москве снижается. При этом предложение растет, поскольку продавцы хотят реализовать квартиры по нынешним ценам. Горожане боятся снижения спроса и уменьшения стоимости жилья на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования.