Аналитики прогнозируют Москве снижение цен на жилье

Московский рынок жилья ожидает коррекция выше 10%. Этому могут поспособствовать санкции со стороны стран Запада. Прогноз аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) приводит «Лента.ру».
При экономическом давлении со стороны ЕС и США Центробанк РФ будет вынужден для защиты рубля поднять ключевую ставку. Это приведет к росту процентов по ипотечным займам и, соответственно, снижению спроса.
«Глубокая просадка спроса вынудит девелоперов и продавцов на «вторичке» снизить цены, причем коррекция в таких условиях может превысить 10 процентов», – отмечается в прогнозе.
При этом в январе 2022 года стоимость готовых квартир в Москве и области продолжила расти, хотя и более медленными темпами, чем в конце 2021-го. Так, за месяц средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке столицы увеличилась на 1,4%, до 249,15 тысячи рублей.
По данным риелторов, в настоящее время спрос на вторичку в Москве снижается. При этом предложение растет, поскольку продавцы хотят реализовать квартиры по нынешним ценам. Горожане боятся снижения спроса и уменьшения стоимости жилья на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования.
Ранее были названы города России, где подешевело вторичное жилье. По данным аналитиков консалтинговой группы SRG, сильнее всего цены в январе 2022 года упали в Сочи. Там квадратный метр подешевел на 2,53% до 189,9 тысячи рублей. На втором месте находится Махачкала, где стоимость «квадрата» упала до 50 тысяч рублей – на 1,47%. Третью строчку занимает Нижний Новгород со снижением на 1,01% – до 94,7 тысячи рублей.