Цену «квадрата» в столицах предложили пересчитать

Глав Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя предлагают наделить правом обращаться в Минстрой с мотивированной просьбой устанавливать на квартал нормативную стоимость квадратного метра жилья. Такой проект приказа Министерства строительства и ЖКХ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов. В Госдуме считают, что это позволит городам федерального значения эффективнее решать жилищные вопросы, в том числе связанные с переселением людей из ветхого и аварийного жилья.

Фото: Воронин Денис/АГН Москва Воронин Денис/АГН Москва

Поближе к реальной стоимости

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Изменения на рынке жилья сегодня происходят достаточно стремительно, но стоимость квадратного метра, которую используют при расчетах бюджетных выплат для приобретения жилья льготникам или переселенцам из ветхих и аварийных домов, зачастую отстаёт от реальной цены. Об этом в интервью «Парламентской газете» сказал первый замглавы Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

По данным РБК, до недавних пор отставание нормативной стоимости «квадрата» от рыночных цен доходило до 40 процентов. Поэтому прошлой осенью Минстрой изменил формулу ее расчета. Теперь норматив рассчитывается как среднее от цены за квадратный метр на первичном и вторичном рынках по данным Росстата за предыдущий квартал. Исключение составляет Дальневосточный федеральный округ, где показатель устанавливают без учета вторички.

Новое предложение Минстроя позволит руководителям городов федерального значения направлять в министерство мотивированное обращение об установлении на квартал определенной нормативной стоимости квадратного метра жилья. В пояснительных документах оговаривается, что значение показателя не должно превышать расчетного значения в соответствии с общей методикой.

Нововведение позволит учитывать особенности рынка жилья в Москве, Петербурге и Севастополе, где цена квартир может сильно разниться в зависимости от их местоположения. Оно нужно в первую очередь для оптимизации и повышения эффективности производимых расчетов, процитировал РБК ответ пресс-службы Минстроя.

«Можно только приветствовать инициативу, потому что она дает возможность приблизить нормативную стоимость квадратного метра к реальной ситуации. И слово «мотивированное» в данном случае считаю оправданным. Должны быть четкие расчёты и понимание, насколько они объективны», — пояснил Павел Качкаев.

Росреестр расскажет обо всех аварийных домах

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что с 1 февраля 2022 года в силу вступил закон, по которому органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Такие сведения надо отправить до 1 июля 2022 года, а Росреестр передаст их в ЕГРН.

Раньше можно было сделать запрос в муниципалитет, однако ждать ответа часто приходилось очень долго, что ставило под угрозу сделку с недвижимостью. Теперь покупатель квартиры сможет запросить выписку из реестра и узнать, не предложили ли ему жильё в аварийном доме, а то и предназначенном под снос.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал ранее, что, «с одной стороны, принятие закона упрощает для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, с другой — защищает их права».