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1 час назад

Рыночные ставки по ипотеке перешагнули 10 процентов

Российская Газетаиещё 1

Ставка по ипотеке на новостройки за последнюю неделю подросла на 0,57 процентных пункта - до 10,44%. Неделю назад взять ипотеку на новую квартиру можно было в среднем под 9,87%. Кредиты на квартиры на вторичном рынке подорожали на 0,69 п.п - до 10,56%. Рефинансировать кредит сейчас можно в среднем под 10,55% (+0,25 п.п. за неделю).

Ставки по рыночным ипотечным программам на минувшей неделе подняли "Альфа-банк", "Райффайзенбанк", Сбербанк, "ЮниКредит Банк", банки "ДОМ.РФ", "Санкт-Петербург", "Уралсиб".

Средневзвешенная ставка по ипотеке с господдержкой за неделю не изменилась (5,88%), а по семейной ипотеке выросла на 0,01 п.п. (до 4,74%).

Средняя ставка на покупку готового дома (кредит от 3,6 млн рублей на 15 лет с первоначальным взносом до 40%), подросла до 11,22% (+0,22 п.п.), на строительство жилого дома до 11,47% (на 0,27 п.п.).

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