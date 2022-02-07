Рыночные ставки по ипотеке перешагнули 10 процентов

Ставка по ипотеке на новостройки за последнюю неделю подросла на 0,57 процентных пункта - до 10,44%. Неделю назад взять ипотеку на новую квартиру можно было в среднем под 9,87%. Кредиты на квартиры на вторичном рынке подорожали на 0,69 п.п - до 10,56%. Рефинансировать кредит сейчас можно в среднем под 10,55% (+0,25 п.п. за неделю).