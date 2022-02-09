своими пилами

С осени по программе ипотеки с господдержкой можно не только приобрести квартиру в новостройке, но и построить дом. Однако популярностью это предложение пока не пользуется.

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В октябре льготную ипотеку, запущенную в начале пандемии, распространили на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставка по кредиту должна быть не выше 7%, как и на квартиры. Несмотря на это, общее число кредитов на ИЖС, земельные участки и готовые дома в 2021 году не только не выросло, но даже снизилось. По данным ДОМ.РФ и Frank RG, в 2020 году было выдано 42 тысячи таких кредитов (по всем видам ипотечных программ), в 2021 году на 11% меньше - лишь 37 тысяч на 120 млрд рублей.

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О распространении программы ипотеки с господдержкой на ИЖС объявил осенью только Сбербанк. Райффайзенбанк сообщил, что изучает возможности кредитования ИЖС. Промсвязьбанк выдает ипотеку на дома только в рамках стандартных программ, при этом за прошлый год объем выдач таких кредитов вырос более чем вдвое, особенно популярны они в Подмосковье, Казани и Екатеринбурге. Остальные из топ-10 крупнейших ипотечных банков на запросы "РГ" не ответили. При этом в одном из них неофициально сообщили, что планируют распространить льготную программу на индивидуальные дома ближе к концу весны, когда начнется сезон строительства. Несмотря даже на то, что программа ипотеки с господдержкой под 7% должна завершиться к июлю нынешнего года.

Основной минус льготной программы - ограничение максимальной суммы кредита, считают участники рынка: кредит, как и в случае с квартирами, ограничен 3 млн рублей. При этом речь идет о возведении "качественного" коттеджа компанией-застройщиком или предпринимателем, а не своими силами.

Возможно, в дальних регионах этой суммы кредита достаточно, но, например, в Подмосковье стоимость домов начинается от 10-12 млн рублей, говорит директор департамента ипотечного кредитования семейства компаний KASKAD Family Анастасия Бычкова. "То есть клиенту необходимо внести 70-80% собственных средств. Люди предпочитают брать ипотеку по стандартным условиям на всю необходимую сумму. Несмотря на то, что при этом процент выше", - говорит она.

Минимальная себестоимость дома с подключением коммуникаций и из качественных материалов начинается от 6,5 млн рублей, считает владелец компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Постройку за 3 млн рублей возвести можно, но ипотеку на нее не дадут, добавляет он.