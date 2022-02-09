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37 минут назад

Россиянам задумали выдавать больше бесплатных земель

Lenta.ru

В России задумали расширить список лиц, которые вправе получить земельный участок бесплатно. Соответствующие поправки внесены в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Изменения в закон предложили депутаты заксобрания Республики Карелия, уточняет издание. Они считают, что регионам нужно разрешить самостоятельно устанавливать перечень профессий (и должностей), представители которых могут безвозмездно получать от государства или муниципалитетов землю. В настоящее время землю выдают бесплатно в ряде регионов, где действует программа развития территорий. Претендовать на участок могут местные жители и те, кто работает в регионе по специальности, включенной в перечень наиболее востребованных. Как правило, речь идет о врачах и учителях.

Авторы поправок считают, что расширение перечня профессий поможет снизить отток населения из малых городов и сел и ускорить темпы индивидуального жилищного строительства. В пояснительной записке к документу указывается, что комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике уже поддержала инициативу и рекомендовала депутатам Госдумы рассмотреть ее.

Все россияне получили право на бесплатный участок земли

Ранее сообщалось, что жители всех регионов России получили право на бесплатный земельный участок в арктической зоне. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля 2022 года.

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