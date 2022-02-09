Изменения в закон предложили депутаты заксобрания Республики Карелия, уточняет издание. Они считают, что регионам нужно разрешить самостоятельно устанавливать перечень профессий (и должностей), представители которых могут безвозмездно получать от государства или муниципалитетов землю. В настоящее время землю выдают бесплатно в ряде регионов, где действует программа развития территорий. Претендовать на участок могут местные жители и те, кто работает в регионе по специальности, включенной в перечень наиболее востребованных. Как правило, речь идет о врачах и учителях.