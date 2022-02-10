Пора продавать? Ситуация на рынке недвижимости коснется всех владельцев квартир

Эксперты в сфере сделок с недвижимостью сходятся во мнении, что ситуация на рынке демонстрирует стабильность. В период относительного затишья можно озаботиться как продажей, так и покупкой недвижимости, однако следует учитывать некоторые нюансы, подробнее о которых сообщает ИА DEITA.RU .

«Если есть необходимость в покупке жилья, то это нужно делать независимо от ставок или расклада на рынке. Но сейчас можно подождать несколько месяцев до момента, когда ставки дойдут до пика и усилится снижение цен. Даже если заёмщику понадобится ипотека, то через год-два после того, как ЦБ начнёт снижать ставку, кредит можно будет хорошо рефинансировать», – полагает специалист, говоря о вторичном рынке недвижимости. Слова Николая Переславского приводит издание «Life».

Мнение о том, что продавать квартиру нужно сейчас, поддерживает и Марина Лашкевич, ведущий эксперт BuyBuyHouse, которая работает на вторичном рынке готовых объектов. Специалист полагает, что ожидать удорожания квартир не стоит, как это было в 2021 году. Однако инфляция продолжит увеличиваться, равно как и ставка ЦБ РФ. В связи с этим в будущем как продавать, так и покупать квартиру будет менее выгодно, если говорить об ипотеке.