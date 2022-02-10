Эксперт объяснила, как прописаться на даче

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о нюансах, которые стоит учитывать при прохождении процедуры регистрации постоянного места жительства на даче.

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Так, прописаться можно в дачном доме, если он находится на территории садового объединения. Для огороднических объединений такой возможности нет.

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«Учитывать следует также назначение территориальной зоны, в которой находится здание, так, в частности, она должна включать возможность строительства жилых домов», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, дом должен соответствовать ряду требований закона, В частности, дом должен быть зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости и иметь адрес.

«При этом прописаться нельзя в тех домах, которые были оформлены до 1 января 2019 года, и назначение дома указано как "нежилое". Такие дачи считаются садовыми домами. Но если вы уверены, что ваша недвижимость "вполне капитальна", то можно инициировать процедуру перевода ее в статус "жилого дома"», — указала Солдатова.

Для этого необходимо провести специальную техническую экспертизу в аккредитованной организации. Кроме того, эксперт напомнила о списке требований к капитальному дому.

В их числе – подключение ко всем инженерным коммуникациям, наличие системы отопления для проживания зимой, капитального фундамента и надежных конструкций. Высота дома не может превышать три этажа. Также существуют другие строительные нормы и правила, такие как отступы от красных линий, границ земельного участка.

Затем следует обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и поставить дом на кадастровый учет. Кроме того, требуется решение муниципальных властей о переводе дома в жилой. Если все указанные требования соблюдены, то регистрация по месту жительства оформляется через МФЦ и уполномоченный орган МВД, отмечает Солдатова.

Она напомнила о невозможности сделать двойную постоянную регистрацию в квартире и на даче. При этом можно «одну из них сделать в статусе регистрации по месту пребывания, например, для того, чтобы прикрепиться к медучреждению», пояснила эксперт.

«В среднем, вся процедура при самом неблагоприятном сценарии – если ваш дом находится в статусе нежилого – занимает около двух-трех месяцев», — подытожила Солдатова.