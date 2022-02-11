Геннадий Зюганов: Если сегодня хрущевки не реконструировать, завтра они начнут «складываться»

Ситуация в сфере ЖКХ становится проблемой №1 в России. Из года в год в стране увеличивается площадь аварийного и ветхого жилья. Среди вопросов, требующих незамедлительного решения – проблема коммунальной инфраструктуры. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, теплосети и водопроводы изношены на 60%.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Причем, простых решений здесь нет. Как отмечают эксперты, даже реконструкция не является панацеей – в условиях существующей жилой застройки она может привести к коллапсам, поскольку большую часть коммуникаций придется в определенный момент перекладывать.

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Нельзя сказать, что власти прячут голову в песок. Планируется, что реформа ЖКХ будет принята в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Она предусматривает ввод 1 млрд кв. м жилья, а также повышение качества городской среды в полтора раза. Но есть существенная оговорка: источники финансирования для «коммунального прорыва» до сих пор не определены. Между тем, только на модернизацию трубопроводов требуется более 1 трлн рублей, и этот триллион – лишь вершина айсберга.

– Есть три отрасли, которые определяют качество жизни каждого человека – это образование, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство, – говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Так было всегда, и все государи и генсеки об этих отраслях заботились. Еще царь Алексей Михайлович в 1649 году принял «Наказ о градском благочинии», чтобы людям было удобно жить в городском поселении. Одна из статей «Наказа» гласила: «Чтобы грязи не было, иметь на каждом дворе дворника... ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела».

Петр I продолжил традицию – издал именной указ «О наблюдении чистоты в Москве». Аналогичные – даже более жесткие – указы были изданы и для новой столицы Санкт-Петербурга. Екатерина II также отметилась на поприще ЖКХ – указом 1779 года о строительстве первого водопровода в Москве.

В 1870 году была реализована городская реформа Александра II – принято решение о выборе городских дум. В 509 городах были избраны думы, которым вменялись три задачи – образование, здравоохранение и городское хозяйство.

Советская власть не просто продолжила эти начинания. Уже на II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в октябре 1917 года было создано управление по делам местного хозяйства. Началась, без преувеличения, титаническая работа по обеспечению достойной жизни в стране. Было сделано очень многое: НЭП, план ГОЭЛРО создавали условия для модернизации коммунального хозяйства – и «лампочка Ильича», и сотни электростанций и заводов служили именно этому.

Анализируя тогдашнюю политику, нельзя забывать, что досталось Советам от царской империи, которую бездарные правители спалили в Первой мировой. На 800 городов имелось всего 215 водопроводов, 23 канализации, 506 бань и 13 прачечных!

Советская власть совершила колоссальный рывок: за 10 предвоенных лет были введены в строй 9 тысяч лучших на ту пору заводов с благоприятными условиями жизни и быта работников. Было организовано санаторно-курортное лечение, введено всеобщее образование, построено 300 городов по лучшим проектам. Вторая мировая прервала эту созидательную поступь. В военные годы погибла треть нашего национального богатства: 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень были уничтожены. 25 миллионов человек лишились крова – были разрушены 6 миллионов зданий, 40 тысяч больниц, 84 тысячи учебных заведений. Но всего за пять лет – к 1950 году – эти раны удалось залечить.

А в брежневскую эпоху, за 18 лет, было построено рекордное количество благоустроенного жилья – 163 миллиона квартир. Сегодня, напомню, в России живет 146 миллионов человек. То есть, в пересчете на каждого ныне живущего, при Брежневе была построена квартира! И ведь это жилье в советские годы предоставлялось людям бесплатно.

Сейчас же строительство жилья отдали банкирам, под дорогостоящую ипотеку, и загоняют людей в кредитную кабалу.

«СП»: – Что конкретно представляет собой сегодня ЖКХ?

– Это принципиальный вопрос – он объясняет, почему коммунисты настаивают на особом внимании к этой отрасли. Человек, вставая утром, должен понимать: есть чистая вода, чтобы умыться и принять душ, дороги почищены, мусор во дворах убран, сосульки с крыш сбиты.

Сегодня ЖКХ – это 30% основных фондов страны, 15 тысяч километров водопроводов и канализационных сетей, полмиллиона километров электросетей. Это 4 миллиона объектов коммунальной инфраструктуры. Сфера, в которой работает около 4 миллионов человека. Годовой оборот в жилищно-коммунальном хозяйстве за прошлый год составил 6,4 трлн рублей – это гигантская цифра!

Но вместе с тем износ в ЖКХ просто запредельный. Судите сами: коммунальные сети изношены на 58%, причем в Сибири и на Дальнем Востоке показатель еще выше! Меня особенно поражает ситуация в Крыму. В Евпатории – когда-то лучшем детском курорте – износ «коммуналки» 90%! Похожая картина в Судаке, чуть лучше в Симферополе – но тоже за гранью допустимого!

Причем, попытки переложить на граждан всю ответственность за содержание квартир, коммунальной инфраструктуры, введение «оброка» на капремонт привели не к более эффективному и ускоренному обновлению в жилищном хозяйств, а к фактической заморозке его реконструкции. На фоне рыночного, торгашеского отношения к коммунальной сфере никаких улучшений она не видит – сети везде стали трещать по швам!

Обратите внимание: на каждые 100 км коммунальных сетей аварийность с 90-х годов выросла в 6 раз! А государство при этом сокращает дотации – в надежде, что население будет платить!

Но у нас население – это 20 миллионов нищих, а каждый второй живет на 20 тысяч рублей в месяц! В результате долги за коммуналку выросли до 1,5 трлн рублей, причем 900 млрд из них – это долги граждан!

Людям просто нечем платить! Я посмотрел данные за январь и ахнул: у нас резко выросла доля тех, кто полез в кредитную кабалу – им просто не хватает на текущее потребление! Сокращаться стали даже валютные сбережения – граждане снимают деньги с банковских счетов! И это не какие-то миллионеры и миллиардеры. Это люди, успевшие что-то отложить со своих скромных доходов. И теперь вынужденные проедать отложенное – иначе им просто не выжить.

ЖКХ де-факто бросили в пучину приватизации. Но это не помогло, обновления инфраструктуры не происходит. Надо 5% сетей менять каждый год, и еще 5% ремонтировать, а в реальности обновляется всего 2%! Зато тарифы растут с каждым днем!

«СП»: – Что можно сделать в такой ситуации?

– Мы предложили, чтобы тарифы не превышали 10% от совокупного дохода семьи. Но вместо того, чтобы принять наше предложение и ввести централизованное управление этой важнейшей отраслью, дело отдали на откуп частным конторам, обслуживающим жилье.

Как показала проверка, до 40% этих организаций сфальсифицировали подписи жильцов – де-факто захватили рынок коммунальных услуг, и теперь рьяно повышают тарифы. Это настоящий грабеж населения!

Мы считаем, что ситуация в сфере ЖКХ требует безотлагательных и решительных мер. В замене нуждается 31% тепловых сетей, 44% водопровода, 46% канализации. В конце 2021 года только 26% граждан оказались мало-мальски удовлетворены положением дел в коммунальной сфере. Две трети населения, недовольные работой коммунальщиков – это чрезвычайно тревожный показатель!

Особенно опасная ситуация с ветхим и аварийным жильем. Хрущевки, построенные в 1950-1960-е годы, стремительно ветшают. В свое время они позволили решить жилищную проблему – расселить людей из послевоенных бараков в благоустроенные квартиры. Но разумный срок службы таких домов давно исчерпан.

Да, в Москве запущена программа реновации, но по стране эта практика не внедряется! Мы считаем, проблему нужно рассмотреть в комплексе – принять для всей России специальную программу развития городской среды. Потому что, если сегодня хрущевки не реконструировать, не построить взамен новое качественное жилье, кварталы старых пятиэтажек просто начнут «складываться»!

На следующей неделе в Госдуме, в рамках «правительственного часа», будет отчитываться вице-премьер Марат Хуснуллин. Он опытный строитель, человек, хорошо знающий коммунальное хозяйство. Надеемся, он нас услышит. И обратит особое внимание на материалы организованных нами парламентских слушаний, посвященных проблемам ЖКХ. Они на днях прошли в Думе с участием лучших специалистов. На этих слушаниях были четко обозначены ключевые проблемы отрасли и убедительно сформулированы способы их решения.

Крайне важно понять: ситуация в коммунальном хозяйстве требует централизации управления этой сферой и огромных вложений. Постоянного контроля, досконально продуманных проектов, комплексной квартальной застройки, планов развития целых городов на 20-30 лет вперед.

Сейчас решение проблем тормозит государственно-частное партнерство. Крупные олигархи, которые нагрели руки на энергоносителях, металлах, лесе, лезут теперь в коммуналку, скупают активы, вздувают цены и набивают мошну. В итоге деньги, вместо обновления ЖКХ, утекают в офшоры. По сути, сверхбогатые нашли еще одну золотую жилу, разработка которой ведет к унижению и обнищанию граждан – это полное безобразие!

Мы давно предупреждали: нельзя приватизировать МУПы и ГУПы – городское хозяйство должно подчиняться местным властям. Правильность такого подхода очевидна на примере Новосибирска, где мэром уже восемь лет является коммунист Локоть. Достаточно сказать, что в Новосибирске рентабельное метро, и проезд в нем самый дешевый в стране – 27 рублей!

Я считаю, кабмину самое время использовать наш опыт в жилищно-коммунальной сфере. Нужно поддержать местное самоуправление, развивать формы коллективного участия граждан в управлении ЖКХ, а не выстраивать железный лом от президента до самого дальнего поселка!