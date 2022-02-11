В Сбере рассказали, кто и как брал ипотеку в 2021 году на Юге России

«Семейные пары приобретали более просторное жилье в городах, молодежь отдавала предпочтение студиям недалеко от учебных заведений, а жилье в сельской местности востребовано у людей старше 40 лет», – рассказала об особенностях выбора жилья в ипотеку зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева. Она также ответила, что в 2021 году предлагались быстрые форматы ипотеки, что увеличило количество кредитов на 35% в количественном выражении. Сейчас в Сбере продолжают работу по повышению комфорта подбора. Также уточняется, что в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 м2 жилья, в ипотеку – 42,2 м2. В будущем эксперты прогнозируют, что жилье будет становиться доступнее благодаря увеличению номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость. Самым доступным жилье становится в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, резюмировали собеседники. Ранее «ФедералПресс» писал, что председатель правления «Сбера» Герман Греф посоветовал россиянам не хранить деньги на картах и счетах просто так. С учетом высокой инфляции этот поступок может быть очень опрометчивым.