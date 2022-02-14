Дзержинскому АО НИИК грозит банкротство

Научно-исследовательскому и проектному институту карбамида и продуктов органического синтеза (АО НИИК) в Дзержинске грозит банкротство. Соответствующая информация размещена в картотеке дел Нижегородского арбитражного суда.

Фото: В городе N В городе N

Иск о признании АО НИИК несостоятельным поступил в прошлом году от ООО «Технология». Он мотивирован тем, что институт имеет задолженность перед заявителем, просрочка, в оплате которой составила свыше трех месяцев. В декабре прошлого года в отношении АО НИИК введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Максим Катан. Сумма исковых требований составляет почти 1,3 млн рублей.

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Как сообщили ИА «В городе N» сотрудники АО НИИК, руководство не информирует их о происходящем в институте. Сейчас там работает более 500 человек, у многих из них семьи, кредиты и ипотека. Сотрудники всерьез опасаются за свое будущее.

Удивление вызвала информация о том, что теперь институтом владеет предприниматель Юрий Яворский, про которого известно, что он массово обанкротил 15 фирм и сам прошел процедуру банкротства. Также стало известно, что уже назначен временный управляющий АО НИИК — Максим Катан, который ранее сопровождал банкротство, в том числе, Юрия Яворского. Также в интернете мы нашли информацию о том, что в ноябре 2021 года заявление о банкротстве НИИК подало ПАО Сбербанк. Перспективы вырисовываются не радужные,- отмечают сотрудники.

Работники института уже направили письма в администрацию Президента, Губернатору Нижегородской области, Минпромторг и другие органы власти.

Усугубляет ситуацию то, что самостоятельно разобраться во всех хитросплетениях рядовым сотрудникам не просто, а руководство нас в ведение своего бизнеса не посвящает. Тем не менее мы считаем, что, учитывая более чем 70-летнюю славную историю НИИК мы имеем право знать, куда ведут наш институт. То, что НИИК в частной собственности с начала 1990-х годов, не значит, что сотрудники безмолвные рабы,- подчеркнули авторы письма.

ИА «В городе N» направило запрос в пресс-службу областного правительства с просьбой прокомментировать ситуацию.