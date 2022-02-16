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44 минуты назад

В Новосибирске на повторных торгах сбросили 30 млн рублей со стоимости здания «Сибмоста»

Bfm.ru Новосибирскиещё 1

Первые торги по продаже офисного здания обанкротившейся мостостроительной компании «Сибмост» в центре Новосибирска прошли безуспешно. Повторно 10-этажное здание выставили на торги накануне, 15 февраля.

В Новосибирске на повторных торгах сбросили 30 млн рублей со стоимости здания «Сибмоста»
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

Начальная цена самого здания и земельного участка, на котором оно расположено, составила 264,6 миллиона рублей. Ранее офисное здание продавали за 294 миллиона рублей. Таким образом получается, что цену всё же снизили на сумму порядка 30 миллионов рублей.

Ознакомиться с условиями аукциона можно на сайте «Сбербанк-АСТ» (электронная торговая площадка). Отмечается, что подать заявку на участие в аукционе можно в срок до 18 марта. Сами торги назначены на 23 марта, минимальный и максимальный шаг аукциона – 5 %.

Лот включает право на заключение договора купли-продажи 10-этажного здания на проспекте Димитрова, 16 площадью более 4,8 тысячи квадратных метра и земельный участок площадью 1,3 тысячи квадратных метра.

Отметим, в 2017 году АО «Сибмост» продало акции ООО «Сибмост Групп» из-за риска банкротства компании. В 2020-ом в АО «Сибмост» всё же ввели процедуру конкурсного производства, признав сделку недействительной.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о продаже за 40 миллионов рублей шикарного особняка с каретой, который, по словам владельца, можно использовать и как офисное здание.

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