Названы худшие профессии для получения ипотеки в Москве

По информации источника, сложности с одобрением жилищного кредита могут возникнуть у претендентов из наиболее пострадавших от пандемии отраслей — сферы услуг, ресторанного бизнеса.

«Людям, работающим в IT, финансовой сфере, энергетическом или сырьевом секторе, вероятно, в 2022 году получить ипотеку будет проще, чем сотрудникам ресторанов, ЧОПов, автомастерских и курьерам», — рассказал один из экспертов.

В сообщении также говорится, что ипотеку будет сложно получить предпринимателям, особенно если они занимаются бизнесом недавно и не получают стабильный доход. При этом самозанятым, наоборот, в 2022 году будет проще получить жилищный кредит.