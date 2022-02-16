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7 минут назад

Названы худшие профессии для получения ипотеки в Москве

Мослента

Аналитики, опрошенные «РБК-Недвижимостью», назвали худшие профессии для получения ипотеки в Москве.

Названы худшие профессии для получения ипотеки в Москве
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, сложности с одобрением жилищного кредита могут возникнуть у претендентов из наиболее пострадавших от пандемии отраслей — сферы услуг, ресторанного бизнеса.

«Людям, работающим в IT, финансовой сфере, энергетическом или сырьевом секторе, вероятно, в 2022 году получить ипотеку будет проще, чем сотрудникам ресторанов, ЧОПов, автомастерских и курьерам», — рассказал один из экспертов.

В сообщении также говорится, что ипотеку будет сложно получить предпринимателям, особенно если они занимаются бизнесом недавно и не получают стабильный доход. При этом самозанятым, наоборот, в 2022 году будет проще получить жилищный кредит.

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Ранее эксперт группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин назвал сумму дохода, необходимого для ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве.

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