Россиянин взял ипотечный кредит на $50 млн

В декабре 2021 года в России физическому лицу — резиденту предоставили валютный ипотечный кредит на сумму 3,715 млрд рублей (около $50 млн), что стало рекордом за последние три года. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные ЦБ РФ.

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Ставка составила 5% годовых, кредит выдали на 62 месяца. Размер кредита превышает в два раза сумму 39 валютных ипотечных кредитов (1,753 млрд рублей), которые банки выдали россиянам за период с 1 января 2019 года до 1 декабря 2021 года.

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Ежемесячные платежи составят около $900 тысяч, переплата – примерно $7 млн, подсчитало издание.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проведя анализ банковской отчетности, выяснил, что данный кредит предоставил ВТБ. У ВТБ в декабре долг физлиц-резидентов по валютным кредитам на срок свыше трех лет увеличился как раз на $49,5 млн. Другие банки не демонстрируют такого роста показателя, отметил эксперт.

«Подобные сделки возможны только по запросу в сегменте ВИП-клиентов и проходят индивидуальное рассмотрение. При этом их число единично», - заявили в ВТБ.

На загородном рынке практика привлечения валютной ипотеки встречается чаще, чем на рынке элитной недвижимости Москвы, заявил управляющий партнер компании Savills в России Дмитрий Халин. Это связано с тем, что рынок столицы на 90% состоит из квартир, которые продаются в рублях, отметил он.

«Если говорить о том, что можно купить на сумму 3,715 млрд рублей, то это будут варианты квартир или подмосковных резиденций, которые можно отнести к верхнему премиальному сегменту, они будут входить в топ-100 самых дорогих предложений на рынке», — отметил эксперт.

В Savills отмечают, что в январе 2022 года самая дорогая квартира на московском рынке элитного жилья (без учета особняков) стоила около $85 млн (более 6 млрд рублей). Общая стоимость первой сотни столичных элитных квартир, согласно рейтингу компании, составляет более $1 млрд (81,1 млрд рублей), а средняя цена квартиры — $10,8 млн.

За последний квартал куплено пять квартир из рейтинга. Они находятся на Якиманке, Остоженке и Арбате. Их общая стоимость – $40 млн.