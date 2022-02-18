Екатеринбурженку с детьми выселили из ипотечной квартиры за долги

Сбербанк забрал ипотечную квартиру у екатеринбурженки Елены с двумя детьми из-за долгов. Ипотеку оплачивал бывший супруг Елены, но когда он перестал, накопился долг по процентам в 243 тысячи рублей. Об этом Елена рассказала журналистам.

«Бывший муж перестал платить за ипотеку, начал копиться долг. Я писала губернатору и президенту, это ни к чему не привело. Долг по процентам был 243 тысячи. Теперь у меня нет долгов — и квартиры нет. Конечно, я сняла жилье, но в квартиру был вложен материнский капитал», — сообщила она сайту e1.

Также она уточнила, что у нее с бывшим супругом Алексеем была договоренность: Алексей выплачивает ипотеку, а она не подает на алименты. «Самое страшное, что бывший супруг написывает в опеку, полицию и всячески старается меня ущемить. На данный момент он подал иск, чтобы дети жили с ним», — посетовала Елена.

Она рассказала, что в квартиру был вложен материнский капитал — 450 тысяч рублей. В Пенсионном фонде говорят, что его уже не получить. «При этом с меня еще могут потребовать вернуть маткапитал», — пояснила Елена.

В пресс-службе Пенсионного фонда по Свердловской области URA.RU пояснили, что без судебного разбирательства банк может забрать квартиру в том случае, если в ней нет долей у несовершеннолетних детей. Также в таких случаях не предусмотрена повторная выплата маткапитала. Суд может запросить возврат материнского капитала, но только если он использовался не по назначению.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Сбербанка. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее в Тюмени банк забрал ипотечную комнату в общежитии у многодетной семьи. Тогда председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов взял ситуацию на личный контроль.