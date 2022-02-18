Сбербанк во второй раз с начала февраля повысил россиянам ставки на ипотеку

Сбербанк сообщил, что повысил ставки по ипотеке на один процентный пункт до 11,3%. Это повышение — уже второе с начала февраля. Ставки по программам господдержки остались. Также банк увеличил доходность по некоторым флагманским вкладам.

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«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%», — сообщила пресс-служба кредитной организации.

До этого ставки по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья, загородной недвижимости, комнаты, по молодежной ипотеке повысились 1 февраля также на один процентный пункт. Они начинались от 10,3%.

В банке пояснили, что ставки по программам господдержки остались прежними.

Также Сбербанк с 18 февраля увеличил ставки по некоторым вкладам, в частности, по «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм» на один и полтора процентных пункта (до 8 и 9,5%). Была также повышена ставка по вкладу «Промо Управляй».

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