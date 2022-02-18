Сбер впервые раскрыл общую динамику кредитования индивидуального жилья в России

В СберБанке действуют ипотечные программы как на покупку готового частного дома, так и на строительство индивидуального жилья. Всего в 2021 году в совокупности на эти цели выдано почти 116 тысячи кредитов более чем на 304 млрд рублей.

Объем выдачи ипотеки в 2021 году на покупку частного дома вырос на 53% в количественном выражении и на 81% в суммарном по сравнению с 2020 годом. Если в 2021 году СберБанк выдал 107,7 тысячи кредитов на 279,8 миллиарда рублей, то в 2020 году – только 70,3 тысячи кредитов на 154,7 миллиарда рублей.

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Что касается ипотеки на строительство индивидуального дома, то в прошлом году Сбербанк выдал более 8 тысячи ипотечных кредитов на 24,3 миллиардов рублей, что в 3,5 раза в суммарном выражении больше результата за 2020 год, когда россияне оформили в банке аналогичных кредитов на сумму около 7 миллиардов рублей.

Мы видим спрос на ипотечные продукты на собственные дома среди россиян. Конечно, важную роль здесь сыграла пандемия, во время которой россияне оценили возможность проживать в частном доме, а также программы государственной поддержки. Если мы говорим про ипотеку на готовые дома, то в рамках госпрограмм выдано более 15 тысячи кредитов на сумму около 35 миллиардов рублей. Это такие программы, как «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», «Господдержка 2020». На строительство дома около половины ипотеки в прошлом году выдано в рамках льготных госпрограмм

Николай Васев

Вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка

В рамках госпрограммы для семей с детьми («Семейная ипотека») построить дом или купить землю и построить на ней дом можно по ставке от 5%. По программе с госсубсидированием «Дальневосточная ипотека» кредит на строительство своего собственного дома доступен по ставке от 1,3% годовых. По программе «Господдержка 2020» кредит на строительство дома доступен по ставке от 6,15% годовых.

Купить готовый дом можно по ставке от 0.1% годовых по программе «Дальневосточной ипотеки», по ставке от 4,7% в рамках «Семейной ипотеки» и по ставке от 5,85% по программе «Господдержка 2020».