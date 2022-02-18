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1 час назад

Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье – Сбер

SberPressиещё 1

В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Теперь получить кредит на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год. За время действия условий более тысячи человек смогли оформить такой кредит на сумму более 2,8 млрд. руб. В большинстве сделок ипотека оформлена на готовое жилье.

Наибольшее количество сделок было заключено в следующих регионах: Московская область, Уфа, Екатеринбург, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск. Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).

Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья». Заемщики такого возраста отказывается от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда, отсутствия дополнительных трудно прогнозируемых расходов: закупка материалов, поиск подрядчиков. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заёмщиков поможет молодёжи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября 2021 по декабрь 2021, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться

Николай Васев

Вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СбеБанка

Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на Домклик.

Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 100 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.

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