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1 час назад

ГК «Лама» продает строящийся магазин в Новосибирске за 270 млн рублей

Bfm.ru Новосибирск

В Новосибирске выставили на продажу недостроенный магазин, расположенный в Ленинском районе. Владелец просит за «недвижимость свободного назначения» 270 миллионов рублей.

ГК «Лама» продает строящийся магазин в Новосибирске за 270 млн рублей
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

Известно, что до этого здание принадлежало томской ГК «Лама». Напомним, что ранее руководителя сети магазинов SPAR обвинили в посредничестве при передаче взятки.

«Предлагается к продаже строящийся объект — отдельно стоящее здание магазина с пристроенной котельной. Объект расположен в одном из крупнейших активно развивающемся микрорайоне города — Чистая Слобода. В окружении большое количество многоквартирных жилых домов, магазин расположен на первой линии улицы Порт-Артурская, напротив остановки наземного общественного транспорта», — говорится в объявлении.

Площадь строящегося объекта — 1740 квадратных метров. Стоимость — 270 миллионов рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что Сбербанк продает офисное здание «Сибмоста» в центре Новосибирска за 294 миллиона рублей. На повторных торгах стоимость здания снизили на 30 миллионов рублей.

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