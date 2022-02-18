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40 минут назад

Количество объявлений о продаже новостроек по переуступке выросло на 60% – Домклик от СберБанка

SberPress

Сервис недвижимости Домклик от СберБанка, проанализировав динамику предложения о продаже квартиры в новостройке, выяснил, что количество объявлений увеличилось за год на 60%. Если в январе прошлого года на сайте было размещено 233,9 тысячи объявлений о продаже первичного жилья, то в январе 2022 года – более 370,4 тысячи объявлений.

Россияне активно продают квартиры в новостройках, и динамика пока положительная. Меньше чем за три недели февраля уже размещено почти 356,9 тысячи объявлений. При этом мы не говорим о тотальной распродаже россиянами квартир в новых домах, скорее всего, это люди, которые делали покупку в инвестиционных целях и хотят выгодно продать, а потом купить квартиру большей площади. Конечно, большое количество такой недвижимости «перекупается» в ипотеку. Среди регионов-лидеров по объему выдач – Москва. Здесь оформлено ипотечных кредитов на 14,7 млрд рублей

Николай Васев

Вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка

На втором месте по объему выдачи ипотеки на квартиры по переуступке прав – Санкт-Петербург. В Северной столице россияне купили квартир таким образом в ипотеку на 7,6 млрд рублей. В Московской области – на 5,8 млрд рублей. Также в пятерку лидеров входят такие города, как Якутск (5,5 млрд рублей) и Краснодар (4,8 млрд рублей).

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