Сервис недвижимости Домклик от СберБанка, проанализировав динамику предложения о продаже квартиры в новостройке, выяснил, что количество объявлений увеличилось за год на 60%. Если в январе прошлого года на сайте было размещено 233,9 тысячи объявлений о продаже первичного жилья, то в январе 2022 года – более 370,4 тысячи объявлений.

Россияне активно продают квартиры в новостройках, и динамика пока положительная. Меньше чем за три недели февраля уже размещено почти 356,9 тысячи объявлений. При этом мы не говорим о тотальной распродаже россиянами квартир в новых домах, скорее всего, это люди, которые делали покупку в инвестиционных целях и хотят выгодно продать, а потом купить квартиру большей площади. Конечно, большое количество такой недвижимости «перекупается» в ипотеку. Среди регионов-лидеров по объему выдач – Москва. Здесь оформлено ипотечных кредитов на 14,7 млрд рублей

Николай Васев

Вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка