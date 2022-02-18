Более 76 тысяч семей в Москве приобрели недвижимость в 2021 году с помощью ипотеки Сбербанка

Московский банк Сбербанка подвел итоги ипотечного кредитования в 2021 году. Общий объем жилищного кредитования, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 47% и составил свыше 456 млрд рублей. С помощью жилищных кредитов Сбера в прошлом году недвижимость приобрели 76 800 семей. На общем фоне роста количества ипотечных займов и объемов выданных кредитов отмечается также увеличение спроса столичных жителей на готовое жилье. Доля данной категории недвижимости в оформленных в 2021 году ипотечных займах составила в Москве свыше 59% (+3,3 % по сравнению с 2020 годом). При этом объем жилищных займов на строящееся жилье снизился на 3 % и составил в 2021 году 37,5%. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка: «Спрос на жилье в столице остается стабильно высоким, соответственно растет и интерес наших клиентов к ипотеке Сбера. Мы постоянно расширяем предложения и внедряем цифровые сервисы, которые должны способствовать повышению доступности ипотечных продуктов. Наша платформа Домклик, в которой сейчас более 16 млн активных пользователей, поможет оперативно решить все вопросы, связанные с покупкой, продажей и арендой жилья».