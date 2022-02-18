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18 минут назад

В Росреестре рассказали, какие сделки регистрируют за один день

Сибдом

В прошлом году появилась возможность проводить регистрацию сделок в Росреестре за один день. До этого момента ускоренно регистрировались только сделки, проводимые нотариусами. С середины прошлого года это стало возможно и для ипотечных сделок (если документы на регистрацию поданы в электронном виде).В таком случае покупателю не приходится несколько дней проводить в нервном ожидании, гадая, зарегистрируют ли сделку. Переход права регистрируется в течение 24 часов. Покупатель получает выписку из Единого государственного реестра недижимости о том, что собственность на квартиру теперь зарегистрирована за ним. Причем для регистрации договора ипотеки и договора купли – продажи продавцу и покупателю не нужно обращаться в МФЦ, документы подает специалист банка в удаленном режиме.Но не все банки сразу же перешли на работу по новым правилом после появления изменений. В Красноярском крае пока таким образом регистрируют только ипотечные сделки со Сбербанком и ВТБ, рассказала начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Красноярскому краю Наталия Зайцева.Всего же по всей России ускоренно в таком режиме в 2021 году регистрировалось 68% всех ипотечных сделок из тех, документы на регистрацию поданы удаленно в электронном виде.

В Росреестре рассказали, какие сделки регистрируют за один день
Фото: СибдомСибдом
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