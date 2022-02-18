Эксперты: другие банки вслед за Сбербанком будут повышать ставки по ипотеке

МОСКВА, 18 фев - РИА Недвижимость. Другие участники банковского рынка вслед за Сбербанком также будут повышать ставки по ипотеке - в ближайшее время ожидается их рост примерно на 1-1,8 процентного пункта, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Сбербанк в пятницу повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 процентный пункт - до 11,3%. В феврале он уже повышал ставки по данным программам, также на 1 процентный пункт - до 10,3%.

В настоящее время в банках происходит плановое спровоцированное ЦБ повышение ставок, комментирует главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. "Тренд на повышение работает простым непрерывным способом и не прекратится в ближайшие полгода", - сказал он.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин уверен, что за крупнейшим ипотечным банком последуют и другие участники рынка. По его словам, в ближайшее время рост средних ставок по собственным программам банков произойдет примерно на 1 процентный пункт.

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова считает, что прирост составит 1-1,8 процентного пункта. "На фоне практически не меняющегося уровня доходов россиян это приведет к значительному снижению таких займов", - выразила мнение она.

В течение трех месяцев рост ставок окончательно снизит доступность ипотеки и охладит спрос со стороны заемщиков, уверены в SRG. Однако, несмотря на ожидаемое падение числа выдач примерно на четверть, в денежном выражении сокращение рынка будет не столь сильным из-за увеличения среднего чека по ипотеке, полагает Доронкин.