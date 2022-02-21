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1 час назад

Названы минусы покупки жилья в «сталинках»

Елена Прошина

Покупатель квартир в сталинских домах может столкнуться с рядом проблем, среди которых серьезные затраты на ремонт коммуникаций и снижение ликвидности недвижимости, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на риелторов.

Названы минусы покупки жилья в «сталинках»
Фото: ТАССТАСС

По мнению экспертов, покупка квартиры в таком доме потребует дополнительных затрат, так как в большинстве случаев общедомовое имущество устарело и требует капитального ремонта.

«Можно заменить трубы в квартире, но это не решит общую проблему. Кроме того, в такой квартире затраты на ремонт будут намного выше затрат в новостройке, так как здесь высокие потолки, увеличенные дверные и оконные проемы», — считает директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлия Дымова.

Кроме того, по ее словам, впоследствии квартиру в «сталинке» будет сложнее продать, так как ее ликвидность снижается.

Эксперт по недвижимости компании "Этажи" Иннокентий Ярыгин отмечает, что «сталинки» бывают разного качества. Построенные в советское время для партийной элиты отличают интересный архитектурный облик, высокое качество строительства и долгий срок службы. В этом случае плюсы перекрывают минусы, и недвижимость может стоить достаточно дорого. В целом же квадратный метр в «сталинках» уже сейчас может стоить на 25-30% меньше, чем в новостройках или недавно построенных домах.

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