Названы минусы покупки жилья в «сталинках»

Покупатель квартир в сталинских домах может столкнуться с рядом проблем, среди которых серьезные затраты на ремонт коммуникаций и снижение ликвидности недвижимости, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на риелторов.

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По мнению экспертов, покупка квартиры в таком доме потребует дополнительных затрат, так как в большинстве случаев общедомовое имущество устарело и требует капитального ремонта.

«Можно заменить трубы в квартире, но это не решит общую проблему. Кроме того, в такой квартире затраты на ремонт будут намного выше затрат в новостройке, так как здесь высокие потолки, увеличенные дверные и оконные проемы», — считает директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлия Дымова.

Кроме того, по ее словам, впоследствии квартиру в «сталинке» будет сложнее продать, так как ее ликвидность снижается.