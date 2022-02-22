Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
45 минут назад

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Лера Букина

ВТБ на фоне роста ключевой ставки поднимает ставки по ипотеке во второй раз с 10 января. Об этом сообщает РБК.

Повышение составило 1 п.п. Ставки поднялись до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья.

Рефинансировать жилищные кредиты других банков теперь можно под 11,6%. Условия остаются прежними для заемщиков, получивших одобрение по ипотеке до 22 февраля.

Параметры в рамках госпрограмм не меняются. По ипотеке с господдержкой ставка будет составлять от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке — 0,1%, по «семейной» — от 4,7% (от 4,3% в ДФО).

В России может появиться "сибирская ипотека"

«Отдельно отметим, что несмотря на тенденцию роста ставок в рамках базовых программ, ипотечный портфель ВТБ, как и других российских банков, стабильно прирастает и характеризуется низкой просроченной задолженностью, поэтому признаков «ипотечного пузыря» мы не наблюдаем», — подчеркнули в банке.

Ранее, 11 февраля, Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых. ЦБ отметил, что инфляция в стране складывается существенно выше октябрьского прогноза Центробанка. Также регулятор не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. За основу будут брать фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители