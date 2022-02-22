Банки начали повышать ставки по ипотеке

ВТБ на фоне роста ключевой ставки поднимает ставки по ипотеке во второй раз с 10 января. Об этом сообщает РБК.
Повышение составило 1 п.п. Ставки поднялись до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья.
Рефинансировать жилищные кредиты других банков теперь можно под 11,6%. Условия остаются прежними для заемщиков, получивших одобрение по ипотеке до 22 февраля.
Параметры в рамках госпрограмм не меняются. По ипотеке с господдержкой ставка будет составлять от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке — 0,1%, по «семейной» — от 4,7% (от 4,3% в ДФО).
«Отдельно отметим, что несмотря на тенденцию роста ставок в рамках базовых программ, ипотечный портфель ВТБ, как и других российских банков, стабильно прирастает и характеризуется низкой просроченной задолженностью, поэтому признаков «ипотечного пузыря» мы не наблюдаем», — подчеркнули в банке.
Ранее, 11 февраля, Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых. ЦБ отметил, что инфляция в стране складывается существенно выше октябрьского прогноза Центробанка. Также регулятор не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. За основу будут брать фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.