В Госдуме назвали способ получить деньги на жилье от государства

Молодые семьи могут получить от государства деньги на покупку квартиры в рамках федеральной программы, если возраст супругов не превышает 35 лет и семья нуждается в улучшении жилищных условий. Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте Государственной думы РФ.

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«Семья должна быть официально расписана, при этом у супругов не обязательно должны быть дети. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Государство выделяет часть средств на покупку жилья, семья должна иметь возможность оплатить остаток», — говорится в сообщении Госдумы.

Отмечается, что выплату от государства можно получить только один раз и ее нельзя использовать для покупки жилья у родственников. Размер субсидии составляет 30-35% от стоимости жилья. Деньги можно потратить на покупку готового жилья, квартиры в новостройке и на погашение или внесение первоначального взноса по ипотеке.