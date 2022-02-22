В Госдуме назвали способ получить деньги на жилье от государства

Молодые семьи могут получить от государства деньги на покупку квартиры в рамках федеральной программы, если возраст супругов не превышает 35 лет и семья нуждается в улучшении жилищных условий. Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте Государственной думы РФ.
«Семья должна быть официально расписана, при этом у супругов не обязательно должны быть дети. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Государство выделяет часть средств на покупку жилья, семья должна иметь возможность оплатить остаток», — говорится в сообщении Госдумы.
Отмечается, что выплату от государства можно получить только один раз и ее нельзя использовать для покупки жилья у родственников. Размер субсидии составляет 30-35% от стоимости жилья. Деньги можно потратить на покупку готового жилья, квартиры в новостройке и на погашение или внесение первоначального взноса по ипотеке.
Ранее риелторы рассказали, что в России действует несколько льготных ипотечных программ, которые позволяют сэкономить на покупке жилья. Так, ставка по льготной семейной ипотеке не будет превышать 6,5%. Риелторы отмечают, что Центробанк успешно сдерживает рост ставок по программе льготной ипотеки.