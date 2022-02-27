Землю недалеко от водоемов разрешили оформлять в собственность

До сих пор оборот земель первого и второго пояса был ограничен, они не могли передаваться в частную собственность. При этом второй пояс вокруг рек, каналов, озер, водохранилищ и других водоемов может иметь ширину свыше двух километров, отмечали ранее в Росреестре. Из-за этого тысячи граждан, предпринимателей и организаций не могли оформить в собственность участки под принадлежащими им объектами недвижимости. Только в Московской области с 1980 по 2010 годы в границах второго пояса построены около 7,5 тысячи объектов, включая 33 многоквартирных жилых дома, более 5 тысяч индивидуальных жилых домов, свыше 2 тысяч нежилых зданий, включая промышленные объекты, объекты торговли и логистические комплексы.