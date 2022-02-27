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26 февраля

Землю недалеко от водоемов разрешили оформлять в собственность

Российская Газетаиещё 1

До сих пор оборот земель первого и второго пояса был ограничен, они не могли передаваться в частную собственность. При этом второй пояс вокруг рек, каналов, озер, водохранилищ и других водоемов может иметь ширину свыше двух километров, отмечали ранее в Росреестре. Из-за этого тысячи граждан, предпринимателей и организаций не могли оформить в собственность участки под принадлежащими им объектами недвижимости. Только в Московской области с 1980 по 2010 годы в границах второго пояса построены около 7,5 тысячи объектов, включая 33 многоквартирных жилых дома, более 5 тысяч индивидуальных жилых домов, свыше 2 тысяч нежилых зданий, включая промышленные объекты, объекты торговли и логистические комплексы.

Землю недалеко от водоемов разрешили оформлять в собственность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хозяева этих строений не могли воспользоваться "дачной амнистией" по переоформлению земли, продать, подарить или передать в наследство свои участки.

Закон оставляет ограничения оборота только для земель первого пояса зон санитарной охраны.

Кроме того, закон позволит эффективнее привлекать к ответственности нарушителей санитарно-эпидемиологических норм во втором поясе зон санитарной охраны. Надзорные органы могут взыскать с недобросовестного собственника земельный участок или объект недвижимости в счет уплаты штрафа. Арендаторы уходят от ответственности, отмечали ранее во Всероссийском обществе охраны природы, а хозяина призвать к порядку проще.

Дополнительных рисков загрязнения водоемов не появится, отмечали в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, так как требования санитарного законодательства не зависят от вида права на земельный участок.

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