Песков пояснил поручение Путина по сохранению кредитной ставки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил поручение Владимира Путина по сохранению кредитной ставки. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, поручение президента касалось ипотечных кредитов.
«Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотечным кредитам - тех самых ставок, которые указаны в договорах об ипотечных кредитах», - сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что в ходе совещания по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%.
В понедельник, 28 февраля, Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. В ЦБ объяснили, что такое решение позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Повышение ставки также призвано поддержать ценовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения.