Песков пояснил поручение Путина по сохранению кредитной ставки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил поручение Владимира Путина по сохранению кредитной ставки. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Пескова, поручение президента касалось ипотечных кредитов.

«Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотечным кредитам - тех самых ставок, которые указаны в договорах об ипотечных кредитах», - сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что в ходе совещания по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%.