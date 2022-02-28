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19 часов назад

Песков пояснил поручение Путина по сохранению кредитной ставки

Вероника Полынина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил поручение Владимира Путина по сохранению кредитной ставки. Об этом сообщает ТАСС.

Песков пояснил поручение Путина по сохранению кредитной ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, поручение президента касалось ипотечных кредитов.

«Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотечным кредитам - тех самых ставок, которые указаны в договорах об ипотечных кредитах», - сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что в ходе совещания по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%.

В понедельник, 28 февраля, Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. В ЦБ объяснили, что такое решение позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Повышение ставки также призвано поддержать ценовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения.

Недвижимость,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,
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