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16 часов назад

ЦБ пообещал смягчить выдачу ипотеки

Lenta.ru

Центробанк планирует смягчить выдачу ипотечных кредитов. Об этом сообщила глава организации Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале регулятора.

ЦБ пообещал смягчить выдачу ипотеки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ЦБ обещает, что ограничений на полную стоимость кредита временно не будет, а надбавки к коэффициентам риска будут скорректированы. «Надбавки только по наиболее рискованным кредитам, с наибольшим уровнем ПСК (Полная стоимость кредита. — прим. «Ленты.ру»), с высоким показателем долговой нагрузки, а в ипотеке — LTV (lifetime value — прибыль, которую компания получает за все время работы с клиентом –– прим. «Ленты.ру»). По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования», — заявила Набиуллина.

Глава Центробанка также объяснила решение повысить ключевую ставку. По ее словам, условия для российской экономики кардинально поменялись из-за новых иностранных санкций. Ради поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений от обесценения регулятор повысил процентные ставки до уровней, компенсирующих гражданам возросшие инфляционные риски.

Во время конференции Набиуллина рассказала о российском аналоге системы SWIFT, от которой оказались отключены попавшие под санкции кредитные организации. Она сообщала, что заменой SWIFT станет разработанная ЦБ Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены российские банки и некоторые организации Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Недвижимость,Ипотека,Эльвира Набиуллина,ЕАЭС,
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