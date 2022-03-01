Раскрыта судьба льготной ипотеки в России

«Понятно, что в новых условиях ее (ипотеки – ред.) цена изменится, однако хочу напомнить, что льготные ипотечные программы продолжают действовать», — подчеркнул он.

Ранее совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. В регуляторе этот шаг связали с тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Там отмечают, что резкое повышение ключевой ставки повлечет за собой столь же серьезное увеличение процентных ставок по вкладам в российских банках – это должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».