Раскрыта судьба льготной ипотеки в России

Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ,
льготные ипотечные программы в стране продолжают действовать. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.
«Понятно, что в новых условиях ее (ипотеки – ред.) цена изменится, однако хочу напомнить, что льготные ипотечные программы продолжают действовать», — подчеркнул он.
Ранее совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. В регуляторе этот шаг связали с тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Там отмечают, что резкое повышение ключевой ставки повлечет за собой столь же серьезное увеличение процентных ставок по вкладам в российских банках – это должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».
Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что
в ближайшей перспективе на рынке вторичного жилья Москвы прогнозируются ажиотажные всплески покупательского спроса в связи с выжидательной позицией многих продавцов.