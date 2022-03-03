ВТБ второй раз за неделю повысит ставку по ипотеке

"В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден вновь пересмотреть условия по своим ипотечным программам. С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ", - говорится в сообщении ВТБ.