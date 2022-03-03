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1 час назад

ВТБ с 4 марта повысит минимальную ставку по ипотеке до 22,4%

ТАССТАССиещё 10

Банк ВТБ на фоне роста ставок на рынке ипотеки принял решение с 4 марта повысить минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Ставки по ранее выданным ипотечным кредитам не изменятся, также сохранены базовые ставки по ипотеке с господдержкой, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

ВТБ второй раз за неделю повысит ставку по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это второе повышение ипотечной ставки от ВТБ за эту неделю. 28 февраля банк поднял ставки на 4 процентных пункта, минимальная ставка составила 15,3%.

"В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден вновь пересмотреть условия по своим ипотечным программам. С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ", - говорится в сообщении ВТБ.

Недвижимость,Банк ВТБ,
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