Неизвестные бросились скупать дорогое жилье в Москве

С начала конфликта на Украине спрос на элитную городскую недвижимость в Москве вырос на 25 процентов, следует из материалов агентства Point Estate, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Риелторы полагают, что на рынке недвижимости будут появляться кризисные активы, владельцам которых срочно нужны деньги.

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По данным специалистов, спрос на дорогое загородное жилье в указанный период (с 24 февраля) также увеличился — на 10 процентов по сравнению с обычными показателями февраля марта. Неизвестные бросились скупать объекты, предлагаемые по адекватным рублевым ценам, подчеркивают риелторы. «Востребованы квартиры и таунхаусы в бюджетах как 30 50 миллионов рублей, так и дороже 100 миллионов», — указывают они.

Эксперты полагают, что в перспективе объем предложения «элитки» вырастет, и продавцам неизбежно придется снижать стоимость своих лотов, чтобы они оставались интересными для покупателей.