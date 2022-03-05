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17 минут назад

Раскрыты сроки действия льготной ипотеки

Лера Букина

Минстрой РФ сообщил, что программы льготных ипотечных кредитов будут действовать на текущих условиях до конца марта 2022 года. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Раскрыты сроки действия льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ - до конца марта 2022 года будут действовать старые правила», - говорится в сообщении со ссылкой на совещание министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина по вопросам дальнейшей работы и мерам поддержки строительной отрасли.

Ранее «Известия», ссылаясь на план по развитию российской экономики в условиях санкций, сообщили, что ставку по льготной ипотеке поднимут с 7% до 10%. Такое решение планируется принять 10 марта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку на время их работы в российских компаниях. Блок таких мер касается российских IT-компаний. В частности, их освободят от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами и смогут взять кредиты на продолжение работы и новые проекты — по ставке, не превышающей 3%.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Ирек Файзуллин,Госстрой России,
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