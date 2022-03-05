В Москве начали замораживать цены на новостройки

Некоторые московские девелоперы начали замораживать стоимость квартир в строящихся проектах в связи с повышением цен на жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на застройщика «А101».

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При этом в компании отметили, что до апреля не намерены повышать стоимость квартир в текущих проектах. Там рассчитывают, что благодаря этому потенциальные покупатели смогут реализовать свои планы с наименьшими затратами. Сейчас в продаже у девелопера - более 4,1 тысячи квартир, большая часть которых располагается на территории Новой Москвы.

Под заморозку цен попадут такие комплексы, как «Испанские кварталы», «Белые ночи», «Скандивания», «Прокшино» и «Южные сады». Минимальная цена жилья здесь колеблется от 6,3 миллиона до 9,6 миллиона рублей.

Также россиянам напомнили о том, что в стране действует льготная ипотека. В зависимости от банка ставка по программе «Семейная ипотека» - до пяти процентов.