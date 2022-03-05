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2 часа назад

В Москве начали замораживать цены на новостройки

Лера Букина

Некоторые московские девелоперы начали замораживать стоимость квартир в строящихся проектах в связи с повышением цен на жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на застройщика «А101».

В Москве начали замораживать цены на новостройки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в компании отметили, что до апреля не намерены повышать стоимость квартир в текущих проектах. Там рассчитывают, что благодаря этому потенциальные покупатели смогут реализовать свои планы с наименьшими затратами. Сейчас в продаже у девелопера - более 4,1 тысячи квартир, большая часть которых располагается на территории Новой Москвы.

Под заморозку цен попадут такие комплексы, как «Испанские кварталы», «Белые ночи», «Скандивания», «Прокшино» и «Южные сады». Минимальная цена жилья здесь колеблется от 6,3 миллиона до 9,6 миллиона рублей.

Также россиянам напомнили о том, что в стране действует льготная ипотека. В зависимости от банка ставка по программе «Семейная ипотека» - до пяти процентов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим российским застройщикам письмо о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. Речь идет о запрете на любые соглашения и координацию действий между компаниями для установления и поддержания цен на недвижимость и необоснованного повышения цен.

Недвижимость,ФАС России,
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