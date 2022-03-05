Россиянам перечислили риски покупки жилья в новостройке

Эксперты назвали основные риски при покупке жилья в новостройке. По их мнению, необдуманное приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в настоящий момент может привести к переплате или необходимости ждать сдачу дома в течение долгого времени. Об этом сообщает РБК.

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По мнению специалиста «ЦИАН.Аналитика» Виктории Кирюхиной, в связи с повышением ключевой ставки девелоперы Москвы начали активно пересматривать цены. Если до решения ЦБ стоимость жилья в столичном регионе менялась всего для пяти-шести процентов объектов, то после — для 18-20%, а сейчас и вовсе для 44%. На фоне этого эксперты рекомендуют не соглашаться на невыгодную сделку из-за спроса.

Кроме того изменения экономической ситуации в стране увеличило риск столкновения с застройщиком-банкротом. А это в свою очередь, может привести либо вообще к не сдаче дома, либо к нарушениям сроков. Кроме того на скорость строительства объекта могут влиять колебания стоимости стройматериалов и перебои с поставками из-за разрыва логистических цепочек. По той же причине брать жилье с отделкой опасно — девелоперам придется переориентироваться на азиатские рынки ввиду нарушения связей с поставщиками из Европы. Из-за этого качество ремонта в квартире может не соответствовать ожиданиям покупателя.