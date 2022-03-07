Желающим купить недвижимость россиянам дали совет

«Один из возможных сценариев, и ничуть не менее вероятный, чем рост цен — это их падение. Надо задуматься о том, что возможно, если цены упадут — то придётся ждать несколько лет, пока цены восстановятся и станут ещё выше. Какой бы сильный кризис не был, пройдёт пять лет и цены вырастут ещё сильнее, чем были», - предупредил Константин Барсуков.