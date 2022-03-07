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21 минуту назад

Желающим купить недвижимость россиянам дали совет

Елена Прошина

Генеральный директор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков рассказал о специфике рынка в настоящее время. По его мнению, запланированные сделки отменять не стоит. Об этом пишет News.ru.

Желающим купить недвижимость россиянам дали совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стоит сделать так: если планы были по покупке - вы уже приступили к поиску, планировали сделку - то отменять это не надо, потому что, несмотря на экономические проблемы, жилищная ситуация у вас не изменится», - полагает эксперт.

По его мнению, международная повестка может повлиять на рынок недвижимости как в сторону роста цен на жилье, так и в сторону их падения.

«Один из возможных сценариев, и ничуть не менее вероятный, чем рост цен — это их падение. Надо задуматься о том, что возможно, если цены упадут — то придётся ждать несколько лет, пока цены восстановятся и станут ещё выше. Какой бы сильный кризис не был, пройдёт пять лет и цены вырастут ещё сильнее, чем были», - предупредил Константин Барсуков.

Он посоветовал гражданам, желающим купить недвижимость с целью ее последующей перепродажи, не торопиться с покупкой.

«Если вы думаете, что вложитесь в недвижимость, а через годик продадите её — то так делать не надо, потому что цены могут упасть и через год вы продадите дешевле», - заявил эксперт.

Он считает, что вкладывать деньги в квадратные метры стоит в том случае, если денежные средства не понадобятся в ближайшем будущем, есть возможность их «заморозить» на длительный срок.

Недвижимость,Константин Барсуков,
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