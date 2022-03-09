Россиянам рассказали, как изменятся цены на аренду жилья

“Дальнейшего роста цен пока не — доходы арендаторов не растут; высокая ценовая чувствительность нанимателей даже при активном спросе не позволит арендным ставкам вырасти в разы. Вместе с тем, резкого снижения цен в нынешних условиях ожидать тоже не стоит, оно возможно только в результате массового оттока арендаторов из столицы, а к этому нет предпосылок”, — сказала эксперт.

По ее словам, средняя стоимость аренды жилья в старой Москве — 47 480 рублей в месяц. С начала года она остается примерно на том же уровне, а с февраля прошлого года выросла на 14%. Это связано с ростом спроса на арендное жилье во второй половине 2021 года. Однако с начала года рынок стабилен, заключила она.