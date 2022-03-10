Российские бизнесмены стали менять яхты на жилье в Сочи

«К нам обратился покупатель, который планировал продать яхту и приобрести недвижимость в Сочи, причем в проекте с высокой строительной готовностью. Для него было важно найти не просто квартиру для инвестиций, а достойный вариант для себя и своей семьи», — заявила коммерческий директор компании Елена Кабешева.