Cтавка по льготной ипотеке может вырасти до 12,5%

Правительством рассматривается возможность субсидирования ипотечных кредитов до ставки 12,5%. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
При нынешних ставках ипотека не по силам гражданам РФ, отметил Глушков на заседании Комиссии по ценообразованию Общественного совета при Минстрое. 10 марта должно состояться совместное совещание правительства и ЦБ, где будет определена возможность и случаи, на которые будет распространяться льготная ипотека, отметил он. Пока массовой программой можно назвать только "Семейную ипотеку", добавил Глушков.
"Сегодня рассматривается возможность субсидирования ипотечных кредитов до ставки 12,5%. Много это или мало? У нас появился аналитический отчет, что прогнозная инфляция 2022 года должна, к сожалению, составить 25%. Когда мы говорим об ипотечной ставке в половину величины от инфляции, я думаю, это достаточно хорошая величина, которая сделает ипотеку по крайней мере привлекательной", - сказал он.
Есть еще один момент, который сейчас позитивно влияет на строительство жилья, отметил Глушков - ограничения по конвертации иностранной валюты. Это заставляет граждан думать об инвестировании своих средств, а стройка всегда была и остается достаточно привлекательной в этом плане. Эти два фактора - дешевая ипотека и валютные ограничения - должны в ближайшие три недели сделать стройку максимально привлекательной для инвестиций, считает Глушков.