Cтавка по льготной ипотеке может вырасти до 12,5%

"Сегодня рассматривается возможность субсидирования ипотечных кредитов до ставки 12,5%. Много это или мало? У нас появился аналитический отчет, что прогнозная инфляция 2022 года должна, к сожалению, составить 25%. Когда мы говорим об ипотечной ставке в половину величины от инфляции, я думаю, это достаточно хорошая величина, которая сделает ипотеку по крайней мере привлекательной", - сказал он.