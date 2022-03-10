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51 минуту назад

Cтавка по льготной ипотеке может вырасти до 12,5%

Российская ГазетаРоссийская Газета

Правительством рассматривается возможность субсидирования ипотечных кредитов до ставки 12,5%. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Cтавка по льготной ипотеке может вырасти до 12,5%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При нынешних ставках ипотека не по силам гражданам РФ, отметил Глушков на заседании Комиссии по ценообразованию Общественного совета при Минстрое. 10 марта должно состояться совместное совещание правительства и ЦБ, где будет определена возможность и случаи, на которые будет распространяться льготная ипотека, отметил он. Пока массовой программой можно назвать только "Семейную ипотеку", добавил Глушков.

"Сегодня рассматривается возможность субсидирования ипотечных кредитов до ставки 12,5%. Много это или мало? У нас появился аналитический отчет, что прогнозная инфляция 2022 года должна, к сожалению, составить 25%. Когда мы говорим об ипотечной ставке в половину величины от инфляции, я думаю, это достаточно хорошая величина, которая сделает ипотеку по крайней мере привлекательной", - сказал он.

Есть еще один момент, который сейчас позитивно влияет на строительство жилья, отметил Глушков - ограничения по конвертации иностранной валюты. Это заставляет граждан думать об инвестировании своих средств, а стройка всегда была и остается достаточно привлекательной в этом плане. Эти два фактора - дешевая ипотека и валютные ограничения - должны в ближайшие три недели сделать стройку максимально привлекательной для инвестиций, считает Глушков.

Недвижимость,Антон Глушков,Госстрой России,
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