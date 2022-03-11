России пообещали ажиотаж на рынке жилья

Ограничения на операции с валютой, введенные Центробанком, могут спровоцировать ажиотаж на рынке жилья, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости . По их мнению, часть держателей банковских депозитов захотят переложить деньги в недвижимость.

«В ближайшее время можно будет наблюдать повышенный ажиотаж по ряду объектов недвижимости, в том числе премиального и элитного сегмента, — спрогнозировал глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. — Он будет сопровождаться ростом количества просмотров, звонков и сделок». Возможны срывы сделок из-за нестабильности курса рубля, добавил аналитик.

Центробанк 9 марта объявил, что вводит временный порядок операций с наличной валютой. Обналичить в валюте можно только 10 тысяч долларов. Оставшиеся средства выдадут в рублях по рыночному курсу. Открывать новые валютные счета и вклады можно без ограничений, но получить средства со счетов и вкладов, открытых после 8 марта 2022 года, можно будет только в рублях. Временный порядок действует до 9 сентября текущего года.