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1 час назад

России пообещали ажиотаж на рынке жилья

Lenta.ruLenta.ru

Ограничения на операции с валютой, введенные Центробанком, могут спровоцировать ажиотаж на рынке жилья, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости. По их мнению, часть держателей банковских депозитов захотят переложить деньги в недвижимость.

России пообещали ажиотаж на рынке жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшее время можно будет наблюдать повышенный ажиотаж по ряду объектов недвижимости, в том числе премиального и элитного сегмента, — спрогнозировал глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. — Он будет сопровождаться ростом количества просмотров, звонков и сделок». Возможны срывы сделок из-за нестабильности курса рубля, добавил аналитик.

По словам члена правления AREA Анастасии Могилатовой, покупать жилье будут в основном те, чьи активы в долларах резко выросли.

Центробанк 9 марта объявил, что вводит временный порядок операций с наличной валютой. Обналичить в валюте можно только 10 тысяч долларов. Оставшиеся средства выдадут в рублях по рыночному курсу. Открывать новые валютные счета и вклады можно без ограничений, но получить средства со счетов и вкладов, открытых после 8 марта 2022 года, можно будет только в рублях. Временный порядок действует до 9 сентября текущего года.

Недвижимость,Алексей Попов,
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