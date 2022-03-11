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52 минуты назад

Застройщики начали отказываться от скидок на квартиры в Москве

МослентаМослента

Застройщики начали сокращать или вовсе отказываться от скидок на квартиры в Москве из-за большого спроса на фоне введения санкций в отношении России и снижения курса рубля. Об этом говорят данные аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Застройщики начали отказываться от скидок на квартиры в Москве
Фото: Дмитрий Духанин / КоммерсантъДмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам аналитиков, лишь небольшая часть участников рынка сохраняет для покупателей дисконты и ипотечные программы с субсидированной ставкой, надеясь собрать весь возможный спрос в преддверии его снижения.

Эксперты обнаружили только четыре жилых комплекса в столице, где в марте 2022 можно купить жилье с существенной скидкой от двух до восьми процентов. Такие дисконты действуют в ЖК «Nagatino i-Land» и «Шагал» у метро «Технопарк», «Символ» у «Авиамоторной», а также в жилом комплексе «Румянцево-Парк» у станции «Саларьево» в Новой Москве.

«Несмотря на повышение ключевой ставки до 20 процентов, в некоторых проектах продолжают действовать очень выгодные программы с субсидированной ставкой», — отметили эксперты.

Ранее риелтор дала прогнозы по изменениям цен на рынке аренды жилья.

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