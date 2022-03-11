Россияне начали скупать жилье в одной европейской стране

В феврале 2022 года россияне начать активно приобретать жилье в Испании. Спрос граждан России на недвижимость в этой европейской стране за месяц увеличился на 10,9%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные портала Spain-Real.Estate.

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Отмечается, что число запросов от россиян на покупку жилья в Испании увеличивается с октября 2021 года, то есть на протяжении пяти месяцев подряд. Специалисты подчеркивают, что в феврале 2022 года спрос на объекты в стране на 56,94% превысил уровень за аналогичный период в 2021-м, и на 45,63 процента – в 2020-м.

По словам аналитиков, чаще всего россияне в феврале 2022 года скупали частные дома и виллы. Так, количество запросов возросло на 35,15% к январю того же года. Наиболее дешевый частный дом в Испании — за 11,7 миллиона рублей. На эти деньги есть возможность купить жилье в регионе Галисия. Площадь дома составляет 83 квадратных метра в городе Серседа.