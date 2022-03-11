Назван способ купить квартиру без ипотеки

Рассрочка от застройщика и трейд-ин помогут купить квартиру в новостройке без переплат по ипотеке, пишет РБК.

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После того как Центробанк России поднял ключевую ставку до 20%, покупка квартиры в ипотеку стала недоступна для многих россиян. Общая переплата за ипотечное жилье теперь достигает 200% ее стоимости.

Тем, у кого нет денег на приобретение жилья за наличные, стоит присмотреться к другим способам покупки с выгодой, советуют эксперты. Один из вариантов – рассрочка от застройщика, когда вносится 10-50% от стоимости квартиры, а остаток суммы выплачивается ежемесячными или ежеквартальными платежами.

Сейчас доля сделок с рассрочкой на рынке новостроек Москвы составляет 10–15% и в большей степени распространена в сегментах бизнес- и премиум-класса.

Другая возможная схема - трейд-ин. Программа работает по аналогии с автомобильным рынком - девелопер выкупает вашу квартиру, а средства идут в зачет покупки нового жилья.