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51 минуту назад

Назван способ купить квартиру без ипотеки

Вероника Полынина

Рассрочка от застройщика и трейд-ин помогут купить квартиру в новостройке без переплат по ипотеке, пишет РБК.

Назван способ купить квартиру без ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После того как Центробанк России поднял ключевую ставку до 20%, покупка квартиры в ипотеку стала недоступна для многих россиян. Общая переплата за ипотечное жилье теперь достигает 200% ее стоимости.

Тем, у кого нет денег на приобретение жилья за наличные, стоит присмотреться к другим способам покупки с выгодой, советуют эксперты. Один из вариантов – рассрочка от застройщика, когда вносится 10-50% от стоимости квартиры, а остаток суммы выплачивается ежемесячными или ежеквартальными платежами.

Сейчас доля сделок с рассрочкой на рынке новостроек Москвы составляет 10–15% и в большей степени распространена в сегментах бизнес- и премиум-класса.

Другая возможная схема - трейд-ин. Программа работает по аналогии с автомобильным рынком - девелопер выкупает вашу квартиру, а средства идут в зачет покупки нового жилья.

Эксперты рынка считают, что доля сделок с рассрочкой и трейд-ином в сложившихся условиях будет расти. При этом популярность рассрочки не распространится на массовый сегмент, поскольку платежеспособность целевой аудитории в нем достаточно низкая. Трейд-ин, напротив, будет развиваться в сегменте массового жилья, работать с ним будут крупные девелоперы с отдельными подразделениями по рынку вторичного жилья.

Недвижимость,Банк России,
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