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59 минут назад

Эксперт рассказал, когда лучше купить жилье подешевле

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Инвестор Игорь Талалов напомнил, что нехватка квадратных метров на человека в России по-прежнему формирует повышенный спрос на недвижимость. Сейчас ситуация аналогичная: если есть возможность, покупку квартиры лучше не откладывать.

Эксперт рассказал, когда лучше купить жилье подешевле
Фото: ТАССТАСС

"Обычно в такие периоды самым большим спросом пользуются малогабаритные квартиры. Это связано с тем, что стоимость лота в этом случае значительно ниже. При этом стоимость за один квадратный метр может быть выше, чем у аналогичных квартир большей площади", - цитирует «Прайм» эксперта.

Он напомнил, что содержать и обслуживать такое жилье будет дешевле, а его ликвидность, как правило, выше. Поэтому именно небольшие по площади квартиры могут привлечь частных инвесторов. Их можно как продать впоследствии с выгодой, так и сдавать в аренду.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, которые были заключены до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%.

Недвижимость,Владимир Путин,Банк России,
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