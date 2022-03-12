Эксперт рассказал, когда лучше купить жилье подешевле

Инвестор Игорь Талалов напомнил, что нехватка квадратных метров на человека в России по-прежнему формирует повышенный спрос на недвижимость. Сейчас ситуация аналогичная: если есть возможность, покупку квартиры лучше не откладывать.
"Обычно в такие периоды самым большим спросом пользуются малогабаритные квартиры. Это связано с тем, что стоимость лота в этом случае значительно ниже. При этом стоимость за один квадратный метр может быть выше, чем у аналогичных квартир большей площади", - цитирует «Прайм» эксперта.
Он напомнил, что содержать и обслуживать такое жилье будет дешевле, а его ликвидность, как правило, выше. Поэтому именно небольшие по площади квартиры могут привлечь частных инвесторов. Их можно как продать впоследствии с выгодой, так и сдавать в аренду.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, которые были заключены до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%.