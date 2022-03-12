Эксперт рассказал, когда лучше купить жилье подешевле

"Обычно в такие периоды самым большим спросом пользуются малогабаритные квартиры. Это связано с тем, что стоимость лота в этом случае значительно ниже. При этом стоимость за один квадратный метр может быть выше, чем у аналогичных квартир большей площади", - цитирует «Прайм» эксперта.