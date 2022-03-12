Россиянам посоветовали покупать недвижимость

Руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов посоветовал россиянам вкладывать деньги в малогабаритную недвижимость, в том случае, если есть свободные денежные средства. Он рекомендовал не откладывать покупку. Об этом пишет «Прайм».

«Обычно в [период кризиса] самым большим спросом пользуются малогабаритные квартиры. Это связано с тем, что стоимость лота в этом случае значительно ниже. При этом стоимость за один квадратный метр может быть выше, чем у аналогичных квартир большей площади», - объяснил аналитик.

Отмечается, что, кроме цены, у таких квартир есть и другие бонусы: более дешевое содержание, меньшая сумма ипотечного кредита и выплат по нему.

Кроме того, полагает эксперт, у малогабаритных квартир существенно больше ликвидность как на первичном, так и на вторичным рынках. Также их легче сдать в аренду.

«С учетом учащающихся стрессов в российской и мировой экономике, а также текущих темпов роста реальных доходов населения тенденция на повышенный спрос на квартиры небольшой площади с большой долей вероятности сохранится и в ближайшие годы», - констатировал Талалов.