Названы основные тренды рынка недвижимости

Эксперты рассказали в интервью агентству «Прайм», что на рынок жилья в настоящее время активно влияет международная повестка.
В частности, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что «рынок жилья сегодня находится под влиянием геополитического фактора. Население сейчас изымает свои сбережения из банков и массового вкладывает в альтернативные варианты, среди которых и недвижимость».
В свою очередь, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов полагает, что основным трендом на рынке недвижимости является массовый отказ от ранее намеченных сделок из-за резкого взлета ипотечных ставок.
Он добавил также, что в ближайшие месяцы рынок вторичной недвижимости будет находиться в практически замороженном состоянии, сделок будет существенно меньше, чем даже в начале 2022 года.
По его мнению, непростая ситуация наблюдается и в сфере коммерческой недвижимости.
«Коммерческая недвижимость тоже сейчас под ударом — съезжают иностранные компании, освобождая как офисы, так и склады вместе с торговыми помещениями», - отметил Вавилов.
Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников считает, что на рынке недвижимости сложилась сложная ситуация.
Он пояснил, что на рынок влияют следующие факторы: люди боятся продавать квартиры за рубли, так как российская валюта существенно обесценилась; кредитные организации постоянно меняют свою политику; значительно выросли ставки по ипотеке.