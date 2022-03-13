Названы основные тренды рынка недвижимости

Эксперты рассказали в интервью агентству «Прайм», что на рынок жилья в настоящее время активно влияет международная повестка.

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В частности, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что «рынок жилья сегодня находится под влиянием геополитического фактора. Население сейчас изымает свои сбережения из банков и массового вкладывает в альтернативные варианты, среди которых и недвижимость».

В свою очередь, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов полагает, что основным трендом на рынке недвижимости является массовый отказ от ранее намеченных сделок из-за резкого взлета ипотечных ставок.

Он добавил также, что в ближайшие месяцы рынок вторичной недвижимости будет находиться в практически замороженном состоянии, сделок будет существенно меньше, чем даже в начале 2022 года.

По его мнению, непростая ситуация наблюдается и в сфере коммерческой недвижимости.

«Коммерческая недвижимость тоже сейчас под ударом — съезжают иностранные компании, освобождая как офисы, так и склады вместе с торговыми помещениями», - отметил Вавилов.

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников считает, что на рынке недвижимости сложилась сложная ситуация.