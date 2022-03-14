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25 минут назад

Что будет с ценами на загородную недвижимость в Подмосковье

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Высокий сезон на рынке загородного жилья в столичном регионе в этом году наступил не в апреле - мае, как это бывает обычно, а в начале марта. Санкции, введенные в отношении России, подстегнули спрос на загородную недвижимость - СМИ сообщают, что за последнюю неделю он вырос на 30 процентов. Как это отразилось на ценах и что будет дальше? Эти вопросы "РГ" адресовала экспертам.

Что будет с ценами на загородные дома в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начать с того, что и спрос, и цена на землю, частные дома и дачи в Подмосковье уже третий год растут темпами выше средних. Сначала была пандемия и все, кто хотел приобрести домик за городом, но по каким-то причинам откладывал эту затею, заторопились с покупкой. Потом начали резко дорожать строительные материалы.

И к концу прошлого года, по данным сервиса продажи недвижимости ЦИАН, средняя стоимость подмосковного загородного дома с газовым отоплением, водоснабжением и канализацией составляла порядка 28,2 миллиона рублей. А средняя цена летней дачи остановилась на отметке 4,4 миллиона рублей. За весь год дома подорожали на 21 процент, дачи - на 17 процентов.

Прогнозы на 2022 год были такими: спрос останется на уровне предыдущего года, цены вырастут на 10-15 процентов. Вторая часть прогноза сбылась уже на первой неделе марта. И это еще не потолок. По домам объем предложений уже снизился на 23 процента, по дачам - на 6,5. Застройщики просто не успевают насыщать рынок. А покупатели, напротив, активизировались.

"Спрос поддерживается желанием людей сохранить свои сбережения в текущей ситуации", - говорит доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Недвижимость,Цена на нефть,ЦИАН,Финансовый университет,
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