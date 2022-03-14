В Москве вырос спрос на элитное жилье

В столице впервые за три месяца вырос спрос на элитную недвижимость, сообщает пресс-служба компании Skolkovo Realty.

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По подсчетам экспертов, интерес к дорогостоящему жилью в феврале этого года увеличился более чем на 9%, если сравнивать с январем. Однако запросов все равно меньше, чем в минувшем году. В сравнении с февралем 2021-го спрос на "элитку" упал в полтора раза.