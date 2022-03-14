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32 минуты назад

В Москве снова вырос спрос на элитное жилье

Российская ГазетаРоссийская Газета

В столице впервые за три месяца вырос спрос на элитную недвижимость, сообщает пресс-служба компании Skolkovo Realty.

В Москве вырос спрос на элитное жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По подсчетам экспертов, интерес к дорогостоящему жилью в феврале этого года увеличился более чем на 9%, если сравнивать с январем. Однако запросов все равно меньше, чем в минувшем году. В сравнении с февралем 2021-го спрос на "элитку" упал в полтора раза.

В этом марте, отмечают эксперты, на первичном и вторичном рынках Москвы экспонируется более 80 тысяч объектов недвижимости. Это на 10% меньше, чем в декабре 2021 года. При этом количество объектов стоимостью выше 300 миллионов рублей выросло на 40%.

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