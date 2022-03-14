Россиян предупредили о падении цен на жилье

Риэлтор Дарья Кучмистова заявила, что продавцы вторичного жилья будут снижать цены из-за отсутствия платежеспособных покупателей. Об этом сообщает «Прайм».

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Кучмистова отметила, что закредитованность россиян высока, а на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний и приостановки работы предприятий не все заемщики могут расплатиться по долгам.

По ее мнению, некоторые владельцы предпочтут продать свою недвижимость, расплатиться с банками и «получить средства на жизнь».

Кучмистова предупредила, что не все новостройки удастся сдать в срок из-за нехватки стройматериалов или роста цен на них.

Ранее опрошенные «РБК-Недвижимостью» эксперты заявили, что ожидают роста спроса на жилье в краткосрочной перспективе.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина объяснила, что население считает недвижимость надежным защитным активом. Во время кризисов люди пытаются сохранить сбережения через покупку жилья.

Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев спрогнозировал падение цен на российскую недвижимость в среднем на 15 процентов через полгода.