В Москве выросли продажи вторичного жилья

Управление Росреестра по Москве в феврале 2022 года зарегистрировало 13,4 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 11% больше, чем в феврале прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
По сравнению с показателем января текущего года рост показателя составил 44%.
"За второй месяц года столичным Росреестром оформлено 13,4 тысячи переходов прав при покупке квартир на вторичном рынке – это максимальное февральское значение за последние восемь лет. За аналогичный период больше нами регистрировалось лишь в 2014 году, когда было оформлено 13,8 тысячи договоров", - цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.