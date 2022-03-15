В Москве выросли продажи вторичного жилья

"За второй месяц года столичным Росреестром оформлено 13,4 тысячи переходов прав при покупке квартир на вторичном рынке – это максимальное февральское значение за последние восемь лет. За аналогичный период больше нами регистрировалось лишь в 2014 году, когда было оформлено 13,8 тысячи договоров", - цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.