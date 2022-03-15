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38 минут назад

Продажи вторичного жилья в Москве выросли в феврале на 11%

РИА НедвижимостьРИА Недвижимостьиещё 3

Управление Росреестра по Москве в феврале 2022 года зарегистрировало 13,4 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 11% больше, чем в феврале прошлого года, сообщила пресс-служба управления.

В Москве выросли продажи вторичного жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сравнению с показателем января текущего года рост показателя составил 44%.

"За второй месяц года столичным Росреестром оформлено 13,4 тысячи переходов прав при покупке квартир на вторичном рынке – это максимальное февральское значение за последние восемь лет. За аналогичный период больше нами регистрировалось лишь в 2014 году, когда было оформлено 13,8 тысячи договоров", - цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Недвижимость,Игорь Майданов,Росреестр,
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