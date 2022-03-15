Аналитики предрекли падение цен на жилье на треть

Опрошенные Life аналитики считают, что в ближайшие полтора года цены на жилье в России упадут на 30 - 35 процентов. По их мнению, это касается новостроек и элитного жилья, а вторичка подешевеет не так заметно.

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Старший аналитик компании Esperio Антон Быков отметил, что падение цен на 30 - 35 процентов - это возвращение к уровню середины 2020 года. Он объяснил, что на фоне кризиса многие россияне пытаются спасти свои сбережения через вложения в недвижимость.

«После завершения локального всплеска спроса со стороны граждан, желающих защитить свои сбережения, нас ждет резкий спад спроса. Покупатели и до снижения курса рубля считали цены на недвижимость слишком высокими», - заявил Быков.

По его мнению, к лету спрос на жилье может упасть на 50 - 70 процентов.

Ведущий эксперт сервиса BuyBuyHouse Марина Лашкевич отметила, что вторичный рынок жилья также столкнется с колебаниями цен, но такие квартиры вряд ли подешевеют больше, чем на 15 процентов. В Москве, по ее оценке, падение цен на вторичку составит максимум десять процентов.

Ранее опрошенные «РБК-Недвижимостью» эксперты также заявили, что ожидают роста спроса на жилье в краткосрочной перспективе.